Властям Подмосковья, участвуя в открытии храма Минобороны, важно получить одобрение властей — журналист

Властям Подмосковья, которые принимают непосредственное участие в открытии храма Минобороны, важно получить одобрение федеральных властей, несмотря на эпидемиологическую обстановку. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

«Власти предлагают людям все время противоречивые решения, чем люди должны заниматься сейчас и как себя вести. Власти Подмосковья, которые готовы не делать никаких оговорок в вопросах борьбы с эпидемией, принимают решение достроить храм, окруженный многими скандалами, и участвуют в открытии и освещении. Для них высшая государственная необходимость — сделать вид, что ситуация нормальная, и можно думать о величии нашей родины и не думать о здоровье наших людей», — сказал он.

К.Мартынов также добавил, что фактически губернатор Московской области показывает, что ему важнее отчитаться не перед народом, а перед вышестоящими органами власти.