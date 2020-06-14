Патриарх Кирилл назначил себя настоятелем главного храма Минобороны. Предстоятель РПЦ сообщил об этом после того, как утром освятил собор в подмосковном парке «Патриот». Судя по телетрансляции, большинство участников мероприятия были без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию в полтора метра. В этом храме ранее хотели разместить изображения Путина и Сталина.