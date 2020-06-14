Трамп: Соединённые Штаты Америки прекращают «эпоху бесконечных войн»

Соединённые Штаты Америки прекращают «эпоху бесконечных войн». С таким заявлением выступил президент страны Дональд Трамп:

-Войска США не обязаны разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали. Мы не полицейские мира» Соединенные Штаты возвращаются к основополагающим принципам, согласно которым задача каждого военного — оборонять и решительно защищать страну от внешних врагов, а не восстанавливать иностранные государства. Мы заканчиваем эпоху бесконечных войн

При этом президент подчеркнул, что если стране будет угрожать опасность, то США не будут колебаться ни минуты.