Владимир Путин заявил, что Россия разрабатывает средство борьбе с гиперзвуковым оружием. По словам президента, зарубежные партнеры будут приятно удивлены, передает РИА. При этом Путин подчеркнул, что Россия находится на первом месте в плане разработки новых видов вооружений, в том числе гиперзвукового оружия. Президент добавил, что на данный момент новые скоростные ракеты никто не может сбить.
2020-06-14T13:30:06+03:00
2020-06-14T13:30:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 14 июня 2020
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