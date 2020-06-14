Владимир Путин заявил, что Россия разрабатывает средство борьбе с гиперзвуковым оружием. По словам президента, зарубежные партнеры будут приятно удивлены, передает РИА. При этом Путин подчеркнул, что Россия находится на первом месте в плане разработки новых видов вооружений, в том числе гиперзвукового оружия. Президент добавил, что на данный момент новые скоростные ракеты никто не может сбить.