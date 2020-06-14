Собянин: Май стал месяцем с самым высоким уровнем смертности от коронавируса в Москве

Май стал месяцем с самым высоким уровнем смертности от коронавируса в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин напомнил, что уже со вторника в городе заработают летние веранды в кафе. Он также отметил, что в случае, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, сроки открытия будут сдвигаться.

В России за сутки число инфицированных выросло более чем на 8800 человек. Из них почти полторы тысячи новых случаев заражения зафиксированы в Москве. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составило почти 529 тысяч, сообщили менее часа назад в федеральном штабе. За сутки в России от коронавируса умерли 119 человек. С начала пандемии скончались уже почти 7 тысяч.