В Буденновске сегодня вспоминают жертв теракта 1995 года

Тогда вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе заложников.

С самого утра люди приносят цветы к больнице, где силой ровно 25 лет назад боевики в течение 6 дней удерживали заложников. Жители Буденновска, военные, силовики, ветераны спецназа, местные власти пришли к мемориалу, который создан возле здания МВД.

Как рассказала Надежда, одна из выживших, она не может забыть события тех страшных дней, несмотря на прошедшее время.

В Буденновске сегодня необычайно тихо, в небольшом городе, трагедия затронула почти каждую семью, погибли близкие, друзья, коллеги. Ровно 12.20 прошло минута молчания, в этот момент 14 июня 1995 года боевики захватили заложников и заставили находиться в местной больнице.

Бывший сотрудник МВД Николая Ляшенко вспоминает, как выглядели и действовали террористы.

Террористы выдвинули ультиматум российским властям: прекратить боевые действия в Чечне и начать переговоры с главой Ичкерия Джохаром Дудаевым. Власти выполнили эти требования. Однако 129 человек это уже не спасло, столько заложников погибли. Ранения получили 415, всего было захвачено 1600 человек.



За совершение преступления в Буденновске осудили и приговорили к различным срокам лишения свободы более 30 боевиков. Организатор теракта Басаев был убит в ходе спецоперации в Ингушетии.

Вечером в память о погибших в Буденновске зажгут свечи.