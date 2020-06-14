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Эксклюзив Эха 13:05, 14 июня 2020

В Подмосковье открыли главный храм Минобороны, где хотели разместить изображения Путина и Сталина

фото ТАСС
фото ТАСС

Символом возврата России к вере назвал это патриарх Кирилл, который этим утром освятил собор.

Церемонию освящения храма в парке «Патриот» в Кубинке провел патриарх Московский и вся Руси Кирилл, после чего он же совершил там первую литургию. Присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, ректор МГУ Виктор Садовничий и помощник президента Владимир Мединский. На снимках с церемонии видно, что большинство гостей не соблюдали социальную дистанцию и не надевали масок.

Главный храм Вооруженных сил постоянно привлекал к себе внимание еще на этапе строительства и не раз оказывался в центре скандалов. Один из них был связан с фреской с изображением президента Владимира Путина, которая оказалась среди икон на сводах храма. Вскоре после того, как снимки внутреннего убранства попали в интернет, мозаику демонтировали.

Сам же храм тесно связан с культом победы в Великой Отечественной войне. Так, например, протяженность храмовой галереи «Дорога памяти» составляет 1418 метров, по числу дней войны. Там будут выставляться в том числе личные вещи Гитлера, рассказал замминистра обороны Тимур Иванов.

Ранее сообщалось, что ступени в храм сделают из переплавленного трофейного оружия и техники времен войны. Это вызвало возражения из-за исторической ценности предметов, но в Минобороны такие доводы отвергли.

Как рассказал в эфире телеканала «Звезда» скульптор храма Вооруженных Виталий Шанов, помимо этого нужно было создать одновременно утилитарные, но также символичные вещи, к примеру, дверные ручки.

По словам Виталия Шанова, в символике храма необходимо было создать «точку напряжения», олицетворяющую зло, с которым боролись русские воины.

Как видно из телетрансляции, большинство участников торжественной церемонии были без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию из-за угрозы коронавируса. Власти своим участием в таких мероприятиях дают обществу определенный сигнал, сказал «Эху» руководитель отдела Политика Новой газеты Кирилл Мартынов.

Владимир Путин на открытие храма не приехал.



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