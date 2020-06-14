Обыски у лидера оппозиционной партии в Армении Гагика Царукяна проводятся по делу о нелегальном игорном бизнесе. Ущерб оценивается в 60 миллионов долларов, сообщили в Службе национальной безопасности. Утром в доме главы партии «Процветающая Армения» прошел обыск. Сам Царукян называет свое преследование политически мотивированным.