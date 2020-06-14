Обыски у лидера оппозиционной партии в Армении Гагика Царукяна проводятся по делу о нелегальном игорном бизнесе. Ущерб оценивается в 60 миллионов долларов, сообщили в Службе национальной безопасности. Утром в доме главы партии «Процветающая Армения» прошел обыск. Сам Царукян называет свое преследование политически мотивированным.
2020-06-14T12:35:08+03:00
2020-06-14T12:35:18+03:00
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12:35, 14 июня 2020
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