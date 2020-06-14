Германия, Италия, Нидерланды и Франция получат 300 миллионов доз вакцины от коронавируса, созданной в Оксфордском университете. Об этом сообщает европейское издание Local со ссылкой на Минздрав ФРГ. Соглашение было подписано с фармацевтической компанией AstraZeneca, которая работает с британскими учеными. Оксфордский университет начал испытания вакцины на сотнях добровольцев в апреле, к настоящему моменту в них принимают участие 10 тысяч человек.