Германия, Италия, Нидерланды и Франция получат 300 миллионов доз вакцины от коронавируса, созданной в Оксфордском университете. Об этом сообщает европейское издание Local со ссылкой на Минздрав ФРГ. Соглашение было подписано с фармацевтической компанией AstraZeneca, которая работает с британскими учеными. Оксфордский университет начал испытания вакцины на сотнях добровольцев в апреле, к настоящему моменту в них принимают участие 10 тысяч человек.
2020-06-14T12:34:58+03:00
2020-06-14T12:34:58+03:00
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12:34, 14 июня 2020
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