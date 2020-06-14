Патриарх Кирилл заявил, что главный храм Минобороны станет символом поворота России к вере. Предстоятель РПЦ сказал это после освящения собора в подмосковном парке «Патриот». Как передает ТАСС, патриарх выразил особую благодарность за строительство собора его инициатору, министру обороны Сергею Шойгу, а также президенту России Владимиру Путину, всем вооруженным силам, строителям и оформлявшим храм художникам. Ранее в этом храме хотели разместить изображения Владимира Путина и Сталина, но после публикаций в СМИ от этого отказались.