На юге США произошли беспорядки после убийства полицейскими еще одного афроамериканца

Протесты охватили город Атланта — столицу штата Джорджия. Они начались у ресторана быстрого питания, где полицейский смертельно ранил в спину темнокожего Рейшарда Брукса. Он, как утверждают силовики, был пьян и при задержании оказал сопротивление. Акция с осуждением его убийства сначала проходила мирно. Ситуация начала накаляться ближе к ночи. Возмущенные гибелью Брукса жители Атланты разбили стёкла в ресторане, рядом с которым все случилось, и подожгли его. Пожарным не давали несколько часов подъехать к горящему зданию. Протестующие также перекрыли две автомагистрали в Атланте, которые связывают Джорджию с соседними штатами. Полицейские, как сообщает телеканал CNN, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Силовик, который убил афроамериканца, уволен. Началось расследование. В конце мая в Миннеаполисе полицейский убил темнокожего Джорджа Флойда. Акции против действий силовиков и расизма идут с того времени не только в США, но и в Европе. Вчера в Париже и ряде городов Швейцарии произошли столкновения протестующих с полицией, в Цюрихе несколько человек были задержаны.

Беспорядки вчера произошли и в Лондоне. Там отношения с полицией решили выяснить активисты крайне правых организаций и футбольные болельщики, они пришли защищать памятники от участников акций против расизма. Более ста человек оказались в полиции. Несколько силовиков получили незначительные травмы.