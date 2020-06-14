Коронавирус выявлен у трех охранников резиденции Беньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Как сообщает газета «Маарив», контактов с премьер-министром у них не было. Нетаньяху прошел тест на коронавирус несколько дней назад, он дал негативный результат, пишет издание со ссылкой на канцелярию премьера.