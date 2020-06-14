На стройке Амурского газоперерабатывающего завода выявлены более ста инфицированных коронавирусом

Вспышку инфекции зафиксировали почти месяц назад, сообщила «Эху» пресс-секретарь губернатора Амурской области Эльвира Аверченко.



Как передает «Интерфакс», власти региона продлили закрытый режим для города Свободный, рядом с котором идет строительство Амурского ГПЗ. Завод станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа.