Вспышку инфекции зафиксировали почти месяц назад, сообщила «Эху» пресс-секретарь губернатора Амурской области Эльвира Аверченко.
Как передает «Интерфакс», власти региона продлили закрытый режим для города Свободный, рядом с котором идет строительство Амурского ГПЗ. Завод станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа.
На стройке Амурского газоперерабатывающего завода выявлены более ста инфицированных коронавирусом
Вспышку инфекции зафиксировали почти месяц назад, сообщила «Эху» пресс-секретарь губернатора Амурской области Эльвира Аверченко.