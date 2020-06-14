Количество умерших от коронавируса в России приблизилось к 7 тысячам человек

При этом больше половины зараженных уже излечились от COVID-19.

Показатели заболеваемости коронавирусом остаются примерно на том же уровне, что и на протяжении последней недели: за сутки выявили 8835 новых случаев. Это более чем на 100 человек превышает вчерашний показатель. В общей сложности с начала эпидемии заразились почти 529 тысяч человек. Больше всего новых заболевших, как обычно, в Москве – около 1,5 тысяч. В Подмосковье число инфицированных составило чуть больше 700. В Санкт-Петербурге, Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе прирост почти одинаковый – на каждый регион приходится примерно от 230 до 260 новых зараженных.

По официальным данным оперативного штаба, за минувший день умерли 119 пациентов с подтвержденным коронавирусом, а с начала эпидемии жертвами болезни стали почти 7 тысяч человек. При этом быстрыми темпами растет и число выздоровевших – всего в России излечились 280 тысяч человек.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом подчеркивают, что больше трети новых заболевших не имели никаких симптомов.