Турция намерена разместить своих военных на двух базах в Ливии

Об этом сообщает ливийская газета The Lybian Observer. По ее данным, в рамках военно-технического сотрудничества, в частности, Анкара перебросит противовоздушные системы и беспилотники на базу аль-Ватийя в западной части страны. Турецкие военные также расположатся на военной базе рядом с городом Мисурата. В рамках сотрудничества между Анкарой и Триполи Турция также намерена начать разведку и бурение на нефть. В гражданской войне в Ливии Турция поддерживает признанное ООН правительство Фаиза Сарраджа.
2020-06-14T11:32:04+03:00
2020-06-14T11:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 14 июня 2020
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