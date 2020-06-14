Турция намерена разместить своих военных на двух базах в Ливии

Об этом сообщает ливийская газета The Lybian Observer. По ее данным, в рамках военно-технического сотрудничества, в частности, Анкара перебросит противовоздушные системы и беспилотники на базу аль-Ватийя в западной части страны. Турецкие военные также расположатся на военной базе рядом с городом Мисурата. В рамках сотрудничества между Анкарой и Триполи Турция также намерена начать разведку и бурение на нефть. В гражданской войне в Ливии Турция поддерживает признанное ООН правительство Фаиза Сарраджа.