Российские военные отработали ракетные удары в Калининградской области на фоне учений НАТО в Балтике. Как сообщили в Минобороны, в маневрах были задействованы ракетные комплексы «Искандер», передает ТАСС. Ранее в США заявили, что новая ракета для этого комплекса, которая может нести ядерную боеголовку, нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Америка вышла из этого соглашения, вслед за этим от него отказалась Россия.