Российские военные отработали ракетные удары в Калининградской области на фоне учений НАТО в Балтике. Как сообщили в Минобороны, в маневрах были задействованы ракетные комплексы «Искандер», передает ТАСС. Ранее в США заявили, что новая ракета для этого комплекса, которая может нести ядерную боеголовку, нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Америка вышла из этого соглашения, вслед за этим от него отказалась Россия.
2020-06-14T11:31:28+03:00
2020-06-14T11:31:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 14 июня 2020
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