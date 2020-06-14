Воробьев: Подмосковье может стать альтернативным местом проведения отпуска для москвичей

Подмосковье может стать альтернативным местом проведения отпуска для москвичей. Такое мнение высказал губернатор московской области Андрей Воробьев. Он при этом отметил, что медики по-прежнему продолжают проводить тестирование на коронавирус.

Уже с завтрашнего дня в Подмосковье возобновят работу музеи, фотоателье, автошколы, риэлторские конторы. Перейдут на привычный режим работы поликлиники и возобновится прием в образовательные учреждения. Начнут действовать социальные карты. Театры и концертные организации смогут возобновить репетиции, но без зрителей.