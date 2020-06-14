Официальное число умерших от коронавируса в России приближается к 7 тысячам человек. За последние сутки в стране скончались от новой инфекции 119 пациентов, сообщили этим утром в федеральном штабе. За сутки выявлено более 8800 заболевших, выздоровели примерно 5400. Общее число инфицированных в России составило почти 529 тысяч.