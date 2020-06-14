Шведская полиция раскрыла двойное убийство, считавшееся одним из самых громких преступлений в истории страны

Выйти на след злоумышленника удалось с помощью данных генеалогического сервиса.

По делу об убийстве маленького мальчика и женщины средних лет был задержан житель города Линчёпинга Даниэль Нюквист. Преступление было совершено в этом же городе в октябре 2004 года – обоих жертв зарезали ножом. Хотя следствие располагало образцом ДНК убийцы, найти его долгое время не удавалось. Наконец, в прошлом году детективы решили поискать совпадения в нескольких генеалогических базах данных, которыми пользуются обычные люди, чтобы найти родственников и узнать о своем происхождении. С помощью специалистов по генетической генеалогии удалось выяснить, что образец ДНК убийцы полностью совпадает с ДНК Даниэля Нюквиста. Он был задержан и уже признался в двойном убийстве. Официально мотивы преступления не раскрываются, но, по данным издания Expressen, причиной убийства мальчика, которого звали Мохаммед Амори, стала ксенофобия. Женщина же погибла из-за того, что пыталась защитить ребенка.

Двойное убийство в Линчёпинге считается вторым самым громким преступлением в Швеции – первым было убийство премьер-министра Улофа Пальме. Недавно власти страны также сообщили о его раскрытии.