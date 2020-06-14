В Белоруссии возбудили уголовное дело против главы филиала Белгазпромбанка — дочерней компании Газпрома

В пресс-службе президента страны утверждают, что задержанный признался в крупных хищениях.

Фигурантом дела стал глава отделения Белгазпромбанка в Могилеве Сергей Кармызов. Ущерб от его действий следователи оценили в десятки тысяч долларов, сообщил телеканал Беларусь-1. По его данным Кармызова обвиняют в манипуляциях с выдачей банковских кредитов, речь идёт о фактически их продаже. В пресс-службе президента Лукашенко сообщили изданию РБК, что всего по делу проходит 15 человек. Это бывшие и нынешние сотрудники банка. У них серьезные статьи — легализация средств, добытых преступным путём и неуплата налогов — всё в особо крупном размере. РБК напоминает, что задержанный топ-менеджер дочерней компании Газпромбанка Кармызов — член инициативной группы бывшего руководителя Белгазпромбанка и оппозиционного политика Виктора Бабарико, который борется за кресло президента. Ранее Бабарико назвал обыски в финансовой организации рейдерским захватом. Между тем в пресс-службе президента Белоруссии утверждают, что все задержанные признались в финансовых преступлениях.

Сам Лукашенко ранее назвал оппонента «негодяем», а его выдвижение в президенты связал с расследованием. По мнению президента, Бабарико решил участвовать в выборах после того как цитата «понял, что к нему придут и наденут наручники». Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа.