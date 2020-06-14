Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов госпитализирован с коронавирусом. Он написал в «Фейсбуке», что соблюдал строгие санитарные меры, но от заражения это его не спасло. Биртанов призвал всех граждан страны соблюдать личный карантин. В Казахстане, по официальным данным, выявлено почти 15 тысяч инфицированных, скончались 73 человека.