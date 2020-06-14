Ростуризм: Другие страны пока не готовы принимать россиян в связи с ситуацией по распространению коронавируса

С таким заявлением выступили в Ростуризме.

Вопрос о согласии на допуск россиян возник после появления информации о возобновлении выездного туризма в середине июля или в августе. Пока официального подтверждения по срокам не поступало, однако уже выясняется, в какие страны можно полететь, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, цитату приводит газета «Коммерсант». При этом ранее она отмечала, что россиян не будут искусственно удерживать в стране, не пуская за границу. Как только поступят официальные документы от властей других государств с графиком и перечнем мер безопасности из-за коронавируса, туристы смогут начать путешествовать, подчеркнула Догузова. Однако многие россияне, наоборот, хотят вернуться домой. Это касается тех, кто из-за пандемии вынужден был остаться за границей на неопределенный срок. График вывозных рейсов дополняется и всех желающих постепенно вернут на родину, власти делают для этого все необходимое, заключили в министерстве иностранных дел.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с иностранными государствами.