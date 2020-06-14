В России за сутки число инфицированных выросло более чем на 8800 человек. Из них почти полторы тысячи новых случаев заражения зафиксированы в Москве. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составило почти 529 тысяч, сообщили менее часа назад в федеральном штабе. За сутки в России от коронавируса умерли 119 человек. С начала пандемии скончались уже почти 7 тысяч.