В России за сутки число инфицированных выросло более чем на 8800 человек. Из них почти полторы тысячи новых случаев заражения зафиксированы в Москве. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составило почти 529 тысяч, сообщили менее часа назад в федеральном штабе. За сутки в России от коронавируса умерли 119 человек. С начала пандемии скончались уже почти 7 тысяч.
2020-06-14T10:49:34+03:00
2020-06-14T11:00:05+03:00
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10:49, 14 июня 2020
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