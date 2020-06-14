Португалия может заменить Россию в случае отмены этапа «Формулы-1» в Сочи. Организаторы соревнований обеспокоены возможным срывом мероприятия, которое должно пройти с 25 по 27 сентября. Это связано с тем, что Россия из-за пандемии коронавируса еще не открыла въезд для иностранцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Motosport.