Португалия может заменить Россию в случае отмены этапа «Формулы-1» в Сочи. Организаторы соревнований обеспокоены возможным срывом мероприятия, которое должно пройти с 25 по 27 сентября. Это связано с тем, что Россия из-за пандемии коронавируса еще не открыла въезд для иностранцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Motosport.
2020-06-14T10:35:23+03:00
2020-06-14T10:35:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2660103-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:35, 14 июня 2020
Загрузка комментариев...