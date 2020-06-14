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10:35, 14 июня 2020

Голикова не исключила, что промышленное производство вакцины от коронавируса начнется уже в сентябре

Вице-премьер Татьяна Голикова не исключила, что промышленное производство вакцины от коронавируса начнется уже в сентябре. По ее словам, первым может ее выпустить центр имени Гамалеи.

По данным федерального штаба, в России выявлено 520 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, скончались более 6800 человек.



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