Вице-премьер Татьяна Голикова не исключила, что промышленное производство вакцины от коронавируса начнется уже в сентябре. По ее словам, первым может ее выпустить центр имени Гамалеи.



По данным федерального штаба, в России выявлено 520 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, скончались более 6800 человек.