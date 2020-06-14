В Эстонии сегодня вспоминают жертв массовой депортации 1941 года

Министры юстиции Райво Аэг и обороны Юри Луйк возложат венки к мемориалу жертв коммунизма в Таллине. В связи со вспышкой коронавируса в этом году памятных публичных мероприятий не будет, передает «Интерфакс». По официальным данным, жертвами депортации стали 6 тысяч человек.
2020-06-14T10:34:16+03:00
2020-06-14T10:34:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 14 июня 2020
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