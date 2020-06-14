Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса отменен с этого дня в Словакии. На время его действия были запрещены забастовки и значительно ужесточена уголовная и административная ответственность за совершенные преступления, передает ТАСС. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, правительство республики готово восстановить режим ЧС и вновь ввести жесткие социальные ограничения, большинство из которых в стране уже снято.
2020-06-14T10:33:24+03:00
2020-06-14T10:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 14 июня 2020
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