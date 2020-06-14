Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса отменен с этого дня в Словакии. На время его действия были запрещены забастовки и значительно ужесточена уголовная и административная ответственность за совершенные преступления, передает ТАСС. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, правительство республики готово восстановить режим ЧС и вновь ввести жесткие социальные ограничения, большинство из которых в стране уже снято.