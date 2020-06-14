В Москве в июле могут открыться театры и кинозалы

Возможно, будет отменено ограничение на проведение массовых мероприятий, сказал мэр Сергей Собянин. Он отметил, что дальнейшее ослабление карантина будет зависеть от ситуации с коронавирусом, передает «Интерфакс». Ранее в Москве отменили пропускную систему, разрешили прогулки не по графику, открыли непродовольственные магазины и салоны красоты.
2020-06-14T10:32:20+03:00
2020-06-14T10:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 14 июня 2020
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