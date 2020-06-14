В доме лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна проходит обыск. С каким уголовным делом это связано, не уточняется. В партии это называют политическим преследованием из-за ее позиции, передает ТАСС. Неделю назад Царукян призвал к смене правительства для реализации реформ.
2020-06-14T10:04:01+03:00
2020-06-14T10:04:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:04, 14 июня 2020
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