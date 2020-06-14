В доме лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна проходит обыск. С каким уголовным делом это связано, не уточняется. В партии это называют политическим преследованием из-за ее позиции, передает ТАСС. Неделю назад Царукян призвал к смене правительства для реализации реформ.