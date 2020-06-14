Дональд Трамп объявил, что США заканчивают эру бесконечных войн

Президент сказал, что это не работа американских сил «решать древние конфликты в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали», приводит его слова агентство «Рейтер». Трамп выступил перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт. Его слова прозвучали на фоне критики из-за планов вывода американских военных из Германии.
2020-06-14T10:03:41+03:00
2020-06-14T10:03:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:03, 14 июня 2020
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