В США и странах Европы продолжились акции протеста против расизма

Во многих случаях они приводили к беспорядкам и столкновениям с полицией.

В американском городе Атланта накануне начались протесты после того, как темнокожего местного жителя Рейшарда Брукса ранили при задержании и затем он умер в больнице. Сначала акции были мирными, но ночью они переросли в беспорядки. Загорелся один из ресторанов быстрого питания, были перекрыты две автомагистрали. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

По похожему сценарию события развивались и во многих европейских странах. В Париже участники манифестации против расизма бросили несколько петард в полицейских, которые в ответ также применили слезоточивый газ, но обошлось без задержаний. В нескольких городах Швейцарии также прошли похожие акции, в Цюрихе они закончились столкновениями с полицией и задержанием нескольких человек. В Лондоне, напротив, акции проводили представители крайне правых движений, но итогом также стали стычки с полицейскими и аресты.



Акции протеста в США, а затем и по всему миру начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией в американском Миннеаполисе.