Мэр Сургута Вадим Шувалов заболел коронавирусом

Он находится в местной больнице.

Тест на коронавирус у Вадима Шувалова показал положительный результат. В ближайшее время он будет работать дистанционно из больницы – координировать подчиненных. Однако основные свои обязанности мэр Сургута передал заместителю Алексею Жердеву. Глава города отметил, что все процессы под контролем, а технология удаленной деятельности уже отработана. При этом Вадим Шувалов призвал серьезно относиться к коронавирусу, соблюдать необходимые меры предосторожности, самоизоляцию и не приуменьшать опасность, поскольку каждый находится под ударом. Слова мэра приводит сайт Новости. Сургут 24.

В тоже время, согласно последним данным статистики по распространению COVID-19 в России зафиксировано 8706 случаев заболевших коронавирусом. За сутки умерли 114 человек, из них 44 в Москве. Это данные на утро субботы, новые пока не опубликованы.

Режим самоизоляции и большинство ограничений отменены в Москве и ряде других российских городов.