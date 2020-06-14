Церемония освящения главного храма Минобороны проходит в подмосковном парке Патриот

В эти минуты проходит церемония освящения главного храма Минобороны в подмосковном парке Патриот. Президент Путин на открытие не приехал.

Церемонию проводит патриарх Кирилл. Всё проходит так, словно нет никакого коронавируса. Масок ни на предстоятеле РПЦ, ни на министре обороне Сергее Шойгу, ни на других военных нет. Средства защиты отсутствуют и на приглашённых на открытие пожилых ветеранах с многочисленными наградами. Социальную дистанцию в полтора метра, судя по видеотрансляции церемонии, также никто не соблюдает. Патриарх и его помощники проводят чин освящения храма. Кирилл в начале окропил святой водой четыре угла престола в алтаре, затем прочитал специальную молитву, при этом встав на колени, затем омыл престол, священной водой.

Храм вооружённых сил России построили в парке Патриот неподалеку от подмосковного города Кубинка. Его хотели открыть ещё до Дня Победы, но из-за пандемии церемонию перенесли на неопределённый срок. В конце апреля храм вызвал вопросы из-за мозаики с президентом Путиным, а также Сталиным. Часть мозаики с главой страны демонтировали и затем уничтожили. Изображение со Сталиным перенесли в музей парка Патриот. Храм затем должны были открыть 22 июня, но сдвинули церемонию на более ранний срок.

Главный храм вооруженных сил стал одним из самых высоких православных сооружений в России. На сайте храма говорится, что его возвели за счёт пожертвований. Между тем по данным издания Znak около 3 миллиардов рублей — около половины суммы — выделили власти Москвы и области.