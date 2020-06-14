Шеф полиции Атланты подала в отставку из-за смерти афроамериканца после задержания

Это сообщила мэр американского города Лэнс Боттомс. Она отметила, что не считает обоснованным применение полицейскими оружия в данном случае. Инцидент произошел в пятницу вечером. Полицейский застрелил нетрезвого афроамериканца Рейшарда Брукса, который заснул в машине, из-за чего другие автомобили не могли припарковаться у ресторана. По данным полиции, Ричард Брукс отнял у полицейских электрошокер. В конце мая в США начались массовые протесты из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.