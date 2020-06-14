Патриарх Кирилл освящает главный храм вооруженных сил

Патриарх Кирилл в эти минуты освящает главный храм вооруженных сил. Церемония проходит в подмосковном парке «Патриот». Как передает ТАСС, помимо представителей РПЦ, на ней присутствуют начальник генштаба Валерий Герасимов, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, помощник президента Владимир Мединский и ректор МГУ Виктор Садовничий.