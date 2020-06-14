В Москве от коронавируса за последние сутки скончались еще 50 пациентов

Общее число жертв новой инфекции в столице выросло до 3281, сообщили в городском штабе. Всего в Москве более 200 тысяч инфицированных, выздоровели свыше 120 тысяч человек. По данным федерального штаба, в России выявлено 520 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, скончались более 6800 человек.
2020-06-14T09:30:00+03:00
2020-06-14T09:30:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 14 июня 2020
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