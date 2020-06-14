В Белоруссии возбуждено уголовное дело в отношении главы Могилевской дирекции Белгазпромбанка Сергея Кармызова

Его обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Речь идет о манипуляциях с выдачей банковских кредитов — «фактически о продаже кредитов», сообщает телеканал «Беларусь 1». Правоохранительные органы не раскрыли подробностей. Сообщается, что «потерпевшие оценивают причиненный ущерб в десятки тысяч долларов».

Ранее по поручению президента Александра Лукашенко были задержали 15 бывших и нынешних топ-менеджеров Белгазпромбанка. Их подозревают в создании ОПГ для вывода средств за рубеж. Последние 20 лет, до мая, банк возглавлял Виктор Бабарико. Недавно он заявил о намерении участвовать в президентских выборах. Лукашенко призвал не связывать с этим уголовные дела в Белгазпромбанке. По его словам, Бабарико специально решил выдвигаться на пост главы государства, «потому что понял, что к нему придут и наденут наручники».