Чечня в ближайшее время смягчит карантинные меры, связанные с коронавирусом

Такая возможность предположительно будет рассмотрена после 20 июня, когда будет введен дополнительный коечный фонд, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. В регионе действует второй этап снятия ограничений, при том что более 40 субъектов страны только приступают к первому. По его словам, в Чечне 323 «активных случаев заболевания инфекцией. С конца января выявлено около 1,5 тысяч случаев заражения. Из них 18 скончались.
2020-06-14T08:31:51+03:00
2020-06-14T08:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 14 июня 2020
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