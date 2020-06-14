Вспышка коронавируса выявлена на Амурском газоперерабатывающем заводе

На предприятии, где задействовано более 30 тысяч человек, заразились более сотни. Там сейчас работают свыше 60 медиков из других регионов, сообщил губернатор Василий Орлов. Он заверил, что медперсонал готов к развитию ситуации, «в том числе и по негативному сценарию, если такое произойдет». Для пациентов подготовлено достаточное количество койко-мест, проводится исследования на коронавирусную инфекцию у людей, участвующих в строительстве завода, передает Интерфакс.

Власти региона продлили закрытый режим для города Свободный, рядом с котором идет строительство завода. Кроме того, продлен режим изоляции для людей из групп риска и вахтовиков.