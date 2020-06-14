Министр обороны России Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров сегодня прилетят в Турцию на переговоры

Официальная формулировка звучит так – консультации по региональной проблематике. В МИДЕ сообщили, что организация этих переговоров стала следствием телефонной беседы между Президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась 10 июня. Турецкие СМИ, на которые ссылается Интерфакс пишут о том, что основной темой разговора станет ситуация в Ливии, кроме того межведомственные делегации обсудят и обстановку в Сирии, где тоже пересекаются интересы двух стран. В пресс-службе Президента России заявили о необходимости прекращения огня и установления перемирия в Ливии, а также нейтрализации действующих в стране террористических группировок.



Сторонами конфликта в Ливии является Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа и армия фельдмаршала Халифы Хафтара.