Госсовет Франции снял запрет на массовые акции, введённый из-за коронавируса

Решение принято после жалобы Лиги по правам человека. Там это назвали «большой победой». Госсовет решил, что ограничение свободы собраний при текущей эпидемиологической обстановке «не является обоснованным». Подчеркивается, что выход на акции протеста является «фундаментальным правом». Однако, власти могут запретить акцию, если соблюдение мер предосторожности, связанных с коронавирусом, будет невозможным. Принимать участие в мероприятиях смогут не более пяти тысяч человек.

Накануне в Париже уличная акция против полицейского произвола обернулась масштабными беспорядками.

Несколько тысяч левых радикалов и выходцев из стран Африки собрались в субботу на парижской площади Республики и практически сразу же вступили в схватку с силами правопорядка. В полицейских летели файеры, камни, бутылки с коктейлем Молотова; стражи порядка в ответ пытались усмирить толпу слезоточивым газом. Все это продолжалось несколько часов, пока работники окрестных магазинов и ресторанов пытались спасти от разграбления и разгрома свои только что открытые после карантина заведения. Сценарий повторяется в Париже и других французских городах уже не первые выходные по примеру выступлений в США, спровоцированных смертью в Миннеаполисе Джорджа Флойда. Французские левые и иммигрантские радикалы нашли свой символ «полицейского произвола» — чернокожего молодого человека Адама Траорэ, погибшего в отделении полиции в 2016 году. И хотя суд неоднократно подтверждал невиновность в его гибели полицейских, эта история стала поводом для уличных протестов во Франции.

Ранее МВД Франции объявило о запрете полицейским применять во время задержания подозреваемых удушающие приемы.