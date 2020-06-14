Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат в России

Минимальная, по его мнению, должна составлять тысячу рублей в день, или 30 тысяч в месяц, а средняя — 70 тыс. руб. в месяц. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Среднее управленческое звено, инженеры и высококвалифицированные специалисты должны получать 150-200 тысяч, считает политик. Максимальная зарплата не должна превышать полмиллиона рублей. Именно столько, по его мнению должны получать депутаты, а президент – 700 тысяч.

«Это нужно сделать, чтобы любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, сразу понимал, он может рассчитывать максимум только на эту сумму», — заявил лидер ЛДПР. По его словам, в стране давно зреет недовольство слишком высокими зарплатами в госкорпорациях и коммерческих структурах.