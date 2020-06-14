В Атланте во время массовых беспорядков начался пожар в ресторане, рядом с которым в пятницу был ранен полицией при задержании темнокожий американец. Позже он скончался в больнице, что спровоцировало протесты в городе. Пожарные не могут начать тушение из-за того, что сотни демонстрантов находятся на проезжей части. Горит также растительность рядом со зданием. Протестующие перекрыли несколько автомагистралей в центре Атланты, которые связывают Джорджию с соседними штатами. Сотрудники полиции ранее применили при разгоне митингующих слезоточивый газ.