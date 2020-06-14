В Великобритании вновь пройдет акция против осквернения памятников

Поводом стали осквернения памятников в ходе антирасистских выступлений.

Протесты организовали сторонники правых движений, которые требуют сохранить культурное наследие страны. На улицы они выходят в ответ на антирасистские демонстрации, первые митинги прошли в субботу. Участники акций под названием «Защитим наши памятники» призывали не допустить новых случаев вандализма со стороны выступающих против расизма. Из-за них власти приняли решение защитить ряд монументов. В частности, памятник Черчиллю, облили краской, обвинив бывшего премьер-министра Великобритании в расизме. Споры разгорелись относительно позиции действующего главы кабинета министров Бориса Джонсона, который выступил в защиту памятника. В своем аккаунте в твиттере он написал, что статуя напоминает о заслугах Черчилля в деле спасении страны и всей Европы от тирании фашизма и расизма.

Полиция в эти выходные усилила в Лондоне меры безопасности.