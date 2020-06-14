Общее количество умерших с COVID-19 в апреле в России составило 2712 человек

Такие данные опубликовал Росстат. Все умершие были разделены на две основные группы — те, у кого коронавирус был основной причиной смерти – таковых 1660 — и те, у кого был диагностирован COVID-19, но умерли они от других причин (1052 человека). Согласно отчетам оперативного штаба за тот же период, в России умерли только 1162 пациента с коронавирусом.