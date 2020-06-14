Число сотрудников «Автоваза», зараженных коронавирусом, увеличилось до 20

Об этом говорится в сообщении профсоюза предприятия, опубликованном в сети «ВКонтакте».

Из-за падения продаж в условиях пандемии «Автоваз» останавливал производство с 29 апреля по 18 мая. Сейчас завод работает в обычном режиме.

