Число сотрудников «Автоваза», зараженных коронавирусом, увеличилось до 20

Об этом говорится в сообщении профсоюза предприятия, опубликованном в сети «ВКонтакте».
Из-за падения продаж в условиях пандемии «Автоваз» останавливал производство с 29 апреля по 18 мая. Сейчас завод работает в обычном режиме.
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Об этом говорится в сообщении профсоюза предприятия, опубликованном в сети «ВКонтакте».
Из-за падения продаж в условиях пандемии «Автоваз» останавливал производство с 29 апреля по 18 мая. Сейчас завод работает в обычном режиме.