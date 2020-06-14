Полиция Атланты применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Протесты в городе начались из-за того, что темнокожий местный житель был ранен при задержании и скончался в больнице. Несколько десятков протестующих попытались перекрыть автомагистраль, соединяющую Джорджию с соседними штатами. Они также разбили стекла в ресторане быстрого питания, рядом с которым был ранен афроамериканец, сообщил телеканал Си-эн-эн. В самом заведении вспыхнул пожар. Из-за гибели задержанного начальник полиции города ушел в отставку.
2020-06-14T06:30:54+03:00
2020-06-14T06:30:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:30, 14 июня 2020
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