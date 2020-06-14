На востоке Китая взорвался бензовоз

19 человек погибли, свыше 170 госпитализированы в состоянии различной степени тяжести, сообщил информационный портал Сина. Инцидент произошел на скоростном шоссе в районе города Тайчжоу на востоке КНР. Взрывная волна повредила находящиеся поблизости жилые дома и одно предприятие.