Московская консерватория начнет проводить прямые трансляции концертов без зрителей

В зале с присутствием гостей их организовывать пока запрещено.

В рамках фестиваля «Московская консерватория – онлайн» проведут концерты, программу которых специально составили для нового формата. Начало первого дистанционного выступления намечено на 19:00 и приурочено ко дню рождения Николая Рубинштейна, основателя и первого директора Московской консерватории. В концерте примут участие декан фортепианного факультета Андрей Писарев, трубач Владислав Лаврик, пианист Яков Кацнельсоа, «Московского трио» в составе Александра Бондурянского, Владимира Иванова и Михаила Уткина. Прозвучат фортепьяно, скрипка и виолончель. Трансляцию организуют на сайте консерватории, на портале и YouTube-канале телевидения Московской консерватории. Концерт пройдет с соблюдением всех мер санитарных предосторожностей и социальной дистанции в рассадке музыкантов.

Театрам разрешили приступить к репетициям, однако посещать их зрителям пока нельзя.