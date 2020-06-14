По меньшей мере, 40 мирных жителей и 20 военных погибли в двух атаках боевиков-исламистов на северо-востоке Нигерии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, нападения произошли в районах местного самоуправления Монгуно и Нганзай. Боевики захватили местную больницу, в связи с чем некоторые пациенты ожидали оказания помощи за ее пределами. Кроме того, исламисты подожгли гуманитарный центр ООН и полицейский участок. Боевики распространили письма, в которых призвали местных жителей не сотрудничать с военными или международными группами помощи.
2020-06-14T05:06:18+03:00
2020-06-14T05:06:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 14 июня 2020
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